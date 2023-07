Roma, 19 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita a Palermo per il 31esimo anniversario della Strage di Via D’Amelio (19 luglio 1992), si è recata al cimitero di Santa Maria di Gesù, per rendere omaggio alla tomba della famiglia Borsellino. Meloni ha poi reso omaggio alla tomba di Giovanni Falcone alla chiesa di San Domenico.