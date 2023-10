Mafia: Malan (Fdi), 'dopo 30 anni finalmente si cerca di fare chiarezza su stragi ‘92'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "A oltre 30 anni dai tragici attentati in cui trovarono la morte Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è arrivato il momento di fare chiarezza e di fugare tutti i dubbi e le incertezze che questi drammatici eventi ancora si portano dietro. È il compito che fin dall’inizio si è posta la commissione Antimafia presieduta dall’onorevole Colosimo, cui va il plauso per il lavoro che sta svolgendo. Infatti, dalle audizioni in corso stanno emergendo fatti ed eventi di enorme rilevanza grazie alle testimonianze dell’avvocato della famiglia di Borsellino, Trizzino, e degli stessi familiari, cui va espressa solidarietà per quanto hanno vissuto in questi anni. È senza dubbio motivo di soddisfazione che oggi, grazie al centrodestra, si voglia andare fino in fondo nel fare chiarezza su quanto accadde nell’estate del 1992". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.