Mafia, Mattarella a Casal di Principe: qui rinascita, siate fieri

Casal di Principe (Ce), 21 mar. (askanews) – “Le mafie sono presenti in tutte le attività più turpi. Oltre a reclamare la presenza dello Stato, Don Diana rivolgeva il suo accorato appello proprio ai suoi parrocchiani, ai cittadini, alla società civile”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Casal Di Principe per la Giornata nazionale delle vittime innocenti delle mafie e per ricordare il 29esimo anniversario dalla morte di don Peppe Diana.

“Care ragazze e cari ragazzi – ha detto il capo dello Stato rivolgendosi agli studenti delle scuole di Casal di Principe -, la lotta alle mafie riguarda tutti, ciascuno di noi. Non si può restare indifferenti, non si può dire: non mi riguarda. O si respingono con nettezza i metodi mafiosi o, anche inconsapevolmente, si rischia di diventarne complici”.

“Voi dovete essere fieri di essere nati in questa terra che ha saputo compiere queste vera grande rinascita” ha detto il capo dello Stato suscitando un lungo applauso. “Dovete avvertire l’orgoglio di essere concittadini di don Diana, dovete rifiutare fin dai banchi di scuola il bullismo, la sopraffazione che sono brodo di coltura per la mentalità mafiosa”