(Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Teo Luzi, per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto di Matteo Messina Denaro, realizzato in stretto raccordo con la magistratura.