Mafia: Mattarella, 'Italia guarda a giovani Casal di Principe con attenzione e fiducia'

Casal di Principe (Ce), 21 mar. (Adnkronos) – "In questa scuola, con i vostri docenti, state ponendo le basi per un futuro migliore, per il vostro territorio e per la vita delle vostre comunità. Sono venuto a portarvi l’apprezzamento e l’incoraggiamento della Repubblica. L’Italia guarda a voi con attenzione, solidarietà, simpatia, fiducia. Auguri!" Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Casal di Principe, nell'anniversario dell'uccisione di don Giuseppe Diana, alla celebrazione della Giornata in memoria delle vittime di mafia, parlando all'Istituto tecnico 'Guido Carli'.