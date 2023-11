Mafia: Meloni a Dna, 'un tempo Italia la esportava, ora esporta antimafia'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Penso sia molto utile parlarci e capire come remare tutti nella stessa direzione. Veniamo da percorsi molto diversi ma siamo tutti parte della stessa storia". Obiettivo "dare dignità all'onore dello Stato, lavorare insieme per rafforzare il nos...

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Penso sia molto utile parlarci e capire come remare tutti nella stessa direzione. Veniamo da percorsi molto diversi ma siamo tutti parte della stessa storia". Obiettivo "dare dignità all'onore dello Stato, lavorare insieme per rafforzare il nostro sistema di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo". Per centralo, "altro non possiamo fare che collaborare". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo al termine della sua visita istituzionale nella sede della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

"Oggi L'Italia è una realtà presa a punto di riferimento internazionale. Tanti anni fa eravamo conosciuti perché esportavamo la mafia oggi perché esportiamo l'antimafia. Abbiamo un nemico estremamente mutevole – ha detto ancora la presidente del Consiglio – questo richiede una continua messa in discussione e" la necessità di "continuare a parlarci. In un mondo che distingue sempre meno ciò che è reale da ciò che non lo è", è necessario "continuare a mettersi in discussione e a dialogare", anche perché "la lotta alla mafia è al terrorismo sono capisaldi di questo governo".