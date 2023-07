Mafia: Minasi (Lega), 'Pd offende dignità persone del Mezzogiorno'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "I dem, nelle loro esternazioni in difesa di don Ciotti, si dimostrano ancora una volta razzisti, oltre che ignoranti, offendendo e ledendo la dignità di tanta gente perbene del Mezzogiorno. Il ponte sullo Stretto è un’opera che permetterà al Sud Italia di risorgere e di svilupparsi, creando economia e occupazione. Si vergogni il Pd che, per pura ideologia e strumentalizzazione contro il ministro Salvini, prova a mettere in discussione la rispettabilità di milioni di cittadini calabresi e siciliani". Così in una nota la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi.