Mafia: morte maresciallo Lombardo, avv. Di Gregorio, 'non faccio parte dei legali del gruppo'

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - "In riferimento alla notizia della mia pretesa adesione al gruppo che si occupa della scomparsa del maresciallo Lombardo, preciso che non faccio parte dei 'legali' del gruppo, neppure in veste di 'consulente'. Massimo rispetto per la memoria de...

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) – "In riferimento alla notizia della mia pretesa adesione al gruppo che si occupa della scomparsa del maresciallo Lombardo, preciso che non faccio parte dei 'legali' del gruppo, neppure in veste di 'consulente'. Massimo rispetto per la memoria del defunto maresciallo e per il dolore dei suoi familiari. Ho ricevuto e non accettato l’invito con la mia consueta chiarezza". Lo ha detto l'avvocata Rosalba Di Gregorio, in riferimento alla nota inviata oggi dai legali dei familiari del maresciallo Antonino Lombardo, trovato senza vita nella caserma dei carabinieri di Palermo il 4 marzo 1995.