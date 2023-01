Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Una giornata storica per il nostro Paese". Lo ha affermato Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, intervenendo in Aula a proposito dell'arresto di Matteo Messina Denaro e chiedendo sulla vicenda un'informativa del...

Roma, 16 gen.

(Adnkronos) – "Una giornata storica per il nostro Paese". Lo ha affermato Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, intervenendo in Aula a proposito dell'arresto di Matteo Messina Denaro e chiedendo sulla vicenda un'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Sul tema stanno ora intervenendo rappresentanti di tutti i Gruppi, per esprimere ringraziamenti alle Forze dell'Ordine e alla magistratura.