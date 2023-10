Mafia: Presidente Antimafia Ars, 'Codice appalti ha spinta criminogena'

Palermo, 8 ott. (Adnkronos) – "Il codice varato sugli appalti ha una spinta criminogena, tenderà a far commettere reati agli amministratori per paura della firma o delle intimidazioni, ma con la storia che ha la Sicilia che ha avuto personaggi come Angelo Siino che stabiliva fuori dalle stazioni appaltanti quali ditte dovevano vincere la gara come si può accettare un codice che non ammette gare ma inviti? In una terra come la Sicilia vuol dire fare il 'tavolino' permanente". Lo ha detto il Presidente della Commissione regionale antimafia all'Ars Antonello Cracolici intervenendo alla Festa dell'Unità. "Proporrò alla commissione regionale Antimafia di adottare una buona prassi per le stazioni appaltanti per determinare un ampliamento e una reale concorrenza per gli enti appaltanti – dice – La partita non è chiusa, occorre muoversi in modo diverso anche sul piano nazionale, perché la legalità è parte del Dna della migliore tradizione della sinistra italiana".