Mafia: Renzi, 'strage '93 per sostegno a Berlusconi? Siamo oltre il ridicolo'**

**Mafia: Renzi, 'strage '93 per sostegno a Berlusconi? Siamo oltre ...

**Mafia: Renzi, 'strage '93 per sostegno a Berlusconi? Siamo oltre ...

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "La Procura di Firenze guidata da Luca Turco sostiene che le stragi di mafia del 1993 fossero finalizzare a sostenere Silvio Berlusconi. Siamo oltre il ridicolo". Così Matteo Renzi su twitter.

"Questa Procura insegue la visibilità mediatica dei processi politici ma nel frattempo decide di non sgomberare un hotel abusivamente occupato da cui scompare una bambina di cinque anni. Lo stesso ufficio che anziché occuparsi dei reati commessi a Firenze nel 2023 sogna di riscrivere la storia di trent’anni fa. Mai vista una Procura più delegittimata e squalificata: inseguono il fantasma di Berlusconi e non toccano il racket delle occupazioni abusive. Ma non si rendono conto che sta diventando imbarazzante prima che incredibile?".