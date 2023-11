Mafia: Schlein, 'da governo provvedimenti sbagliati, da tetto contante a subappalti'**

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Noi sul merito sempre disponibili ma siamo preoccupati". Così Elly Schlein alla puntata di Porta a Porta sulle vittime di mafia quando le viene chiesto se ci sia disponibilità a un lavoro comune maggioranza e opposizione sul contrasto alla criminalità.

"Ma siamo preoccupati perchè in questo primo anno abbiamo visto cose sbagliate: 300 milioni tolti dal Pnrr sui beni confiscati da mettere sull'utilizzo sociale, l'innalzamento del tetto del contante, permettere i subappalti a cascata. Noi saremo sempre disponibili sul merito in Parlamento. Faccio un esempio: abbiamo presentato un emendamento che riguarda le vittime della criminalità organizzata perchè il riconoscimento parte dal 1967 e non è giusto verso le vittime colpite in precedenza. Spero la maggioranza lo accolga".

"Ma c'è un terreno su cui siamo molto distanti: la battaglia alla mafia prevede strumenti normativi, rafforzamento delle forze dell'ordine ma è acnhe una grande battaglia culturale che deve partire dalla scuola e per la scuola noi non abbiamo visto nulla in questa manovra".