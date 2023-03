Mafia: Serracchiani, 'promuovere cultura legalità per onorare memoria'

Mafia: Serracchiani, 'promuovere cultura legalità per onorare mem...

Mafia: Serracchiani, 'promuovere cultura legalità per onorare mem...

Mafia: Serracchiani, 'promuovere cultura legalità per onorare mem...

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Promuovere la cultura della legalità è l’impegno che ognuno di noi deve assumere per onorare fino in fondo il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Legalità e coesione sono gli anticorpi da alimentare per battere la criminalit&agrav...