Mafia: Sisler (Fdi), 'sia fatta chiarezza su omicidio Borsellino'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "L’audizione di oggi in commissione Antimafia di Lucia Borsellino, figlia di Paolo Borsellino, e dell’avvocato Fabio Trizzino ha un’importanza 'storica' e ringrazio il presidente della commissione Chiara Colosimo per questa straordinaria opportunità". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia e componente della commissione Antimafia.

"Da un lato appare inquietante la lunga ricostruzione, peraltro ancora soltanto parziale, fatta dall’avvocato Trizzino. Molti i punti interessanti, in particolare il rapporto tra mafia e appalti e su come questo legame sia connesso all’omicidio del giudice Paolo Borsellino. Dall’altra, è del tutto condivisibile la richiesta della figlia Lucia di fare piena luce su tutti gli eventi che hanno portato all’uccisione del padre. D’altronde, dopo 31 anni, arrivare a conoscere quanto è effettivamente accaduto dovrebbe essere un atto dovuto, non soltanto alla famiglia Borsellino e a quelle degli uomini della scorta, ma a tutti gli italiani". "Quello che posso garantire, da questo punto di vista, è il massimo impegno a livello personale e da parte di tutta la commissione Antimafia presieduta dall’onorevole Chiara Colosimo affinché sia fatta finalmente chiarezza", conclude il senatore Sisler.