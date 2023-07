Mafia: Sudano (Lega), 'Pd non difenda don Ciotti che ha offeso tutto il Mezzogiorno'

Mafia: Sudano (Lega), 'Pd non difenda don Ciotti che ha offeso tutto il ...

Mafia: Sudano (Lega), 'Pd non difenda don Ciotti che ha offeso tutto il ...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Il Pd, difendendo don Ciotti, mente sapendo di mentire. Siciliani e calabresi sanno bene che don Ciotti ha dato loro dei presunti criminali. Forse l’ideologia e il voler attaccare Salvini in tutti i modi ha accecato a tal punto il leader di Libera da fargli ve...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Il Pd, difendendo don Ciotti, mente sapendo di mentire. Siciliani e calabresi sanno bene che don Ciotti ha dato loro dei presunti criminali. Forse l’ideologia e il voler attaccare Salvini in tutti i modi ha accecato a tal punto il leader di Libera da fargli vedere ogni meridionale come possibile mafioso? Ci auguriamo si scusi al più presto non solo con il ministro delle Infrastrutture, ma con tutto il Mezzogiorno". Lo dichiara la deputata della Lega Valeria Sudano.