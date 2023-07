Mafia: Tardino (Lega), 'Salvini lavora, Pd sa solo insultare'

Palermo, 25 lug. (Adnkronos) – "Il commento sul ponte sullo Stretto che unirà ‘due cosche’ anziché due coste è davvero offensivo per milioni di cittadini siciliani e calabresi che hanno tutto il diritto alla continuità territoriale, a raggiungere il resto d’Italia più velocemente e a prezzi contenuti e a desiderare di vedere concretizzarsi un’opera importante che attendono da troppo tempo. Trovo inaccettabile che la senatrice Rando del Pd, pur di attaccare Salvini, difenda le gravi affermazioni di don Ciotti su un’infrastruttura strategica, green e sostenuta anche dall’Ue". Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, componente commissione Trasporti, commissaria Lega Sicilia.

"Come ha osservato Matteo Salvini, la nostra è una visione diametralmente opposta a quella di don Ciotti e a quella del Pd: noi lavoriamo per fare, altri insultano e continuano a opporsi al progresso e alla crescita di Sicilia e Calabria, e di tutta l’Italia. Queste polemiche strumentali, che persino tirano in ballo odiosi fenomeni criminali che da decenni non sono il vero volto del Sud operoso e onesto, le lasciamo ad altri. Ancora una volta, Salvini lavora, la sinistra sa solo insultare", conclude Tardino.