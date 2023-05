Mafia: Tina Montinaro, 'nel mio libro racconto la vita di Antonio e di Falcone'

Palermo, 3 mag. (Adnkronos) - "Nel libro racconto la vita di mio marito Antonio e del giudice Falcone ma anche quello che è accaduto in quegli anni. Sono molto emozionata, contenta per la presenza del ministro Piantedosi". A parlare è Tina Montinaro, vedova del caposcorta del...

Palermo, 3 mag. (Adnkronos) – "Nel libro racconto la vita di mio marito Antonio e del giudice Falcone ma anche quello che è accaduto in quegli anni. Sono molto emozionata, contenta per la presenza del ministro Piantedosi". A parlare è Tina Montinaro, vedova del caposcorta del giudice Giovanni Falcone che oggi presenterà a Palermo il libro 'Non ci avete fatto niente' alla presenza del ministro Piantedosi e del capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini.