Mafia: Verini (Pd), 'subito iniziativa antimafia su Anzio e Nettuno'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Tra le iniziative, missioni, programma di lavoro che nei prossimi giorni la Commissione Parlamentare Antimafia dovrà decidere e intraprendere, c’è anche la necessità di una urgente iniziativa rivolta ai territori dei comuni di Anzio e Nettuno. Due comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, due territori nei quali continuano a verificarsi atti inquietanti e intimidatori da parte della criminalità organizzata. Nei giorni scorsi sono stati chiusi locali collegati alla ‘Ndrangheta, altri hanno subito incendi. C’è un clima pericoloso. Il gruppo Pd alla Regione Lazio ha rilanciato l’allarme". Così Walter Verini, capogruppo Pd in Commissione bicamerale Antimafia.

"Noi consideriamo necessari una immersione della Commissione in quella realtà, un faro acceso. Riteniamo siano da audire il ministro dell’Interno, il Prefetto di Roma, gli organismi della Magistratura preposti al contrasto delle mafie, le forze dell’ordine e sicurezza. Gli stessi commissari prefettizi dei comuni. E le tante associazioni che nel territorio si battono per la legalità e il ripristino della civile convivenza. All’Ufficio si Presidenza della Commissione Antimafia, convocato per domani, formalizzeremo questa richiesta ".