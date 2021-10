Magalli sbugiarda Sonia Bruganelli: “Voleva provocare Adriana Volpe”

Giancarlo Magalli ha svelato i retroscena del suo selfie con Sonia Bruganelli sbugiardando la conduttrice.

In diretta tv al GF Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste del programma, se ne sono dette di tutti i colori per una foto in cui la moglie di Bonolis era ritratta con Giancarlo Magalli. Lo stesso conduttore ha svelato la verità sulla questione.

Giancarlo Magalli sbugiarda Sonia Bruganelli

Adriana Volpe non ha nascosto la sua indignazione per la foto che la sua collega Sonia Bruganelli ha postato sui social in compagnia del suo acerrimo nemico, Giancarlo Magalli, e in diretta al GF Vip le due conduttrici se ne sono dette di tutti i colori. Sonia Bruganelli ha provato a replicare affermando che non ci sarebbe stata la volontà da parte sua di provocare Adriana Volpe, ma Giancarlo Magalli è intervenuto pubblicamente smentendo la questione: “È stata una provocazione e lo sapevamo (…) Era una foto fatta con un’amica.

Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare”, ha dichiarato Magalli, e ancora: “L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente”.

Magalli: lo scontro con Adriana Volpe

I rapporti tra Magalli e Adriana Volpe sono del tutto naufragati dopo la loro ultima conduzione insieme a I Fatti Vostri.

La conduttrice ha anche trascinato lo storico collega in tribunale e più volte i due se ne sono dette di tutti i colori tramite social. “ Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto dopo la denuncia. Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte.

Che si tratti di uomini o donne, non cambia“.

Magalli: l’opinione su Adriana Volpe

Nel corso degli anni Magalli ha più volte replicato contro la conduttrice e in un’occasione ha affermato: “Non l’ammazzerei, per carità: ci lavoro, la sopporto, ma alcune sue prerogative non mi rendono contento. Non ci posso far niente. Ho avuto tante partner nella mia carriera, sono sempre andato d’accordo con tutte. Le uniche tre con cui non sono andato d’accordo sono la Falchi, la Parisi e la Volpe ma per motivi diversi. La Parisi era capricciosa, arrivava tardi e faceva come le pare; ho sempre detto, però, che quando lavorava era di una bravura che le si perdonava tutto. Alle altre due, ecco, manca quest’ultimo aspetto”.