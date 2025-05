Magazzino a fuoco in Spagna sprigiona nube di cloro: "State in casa"

Barcellona, 10 mag. (askanews) – Un incendio in un magazzino industriale ha sprigionato una nube tossica di cloro in un’ampia area vicino a Barcellona. Le autorità spagnole hanno chiesto a più di 160.000 persone che vivono in cinque comuni catalani sulla costa tra Barcellona e Tarragona di rimanere in casa.

Per il momento “non sono stati segnalati feriti”, secondo quanto dichiarato dal corpo dei vigili del fuoco che ha mobilitato grandi risorse per spegnere l’incendio.

Il magazzino industriale è andato a fuoco all’alba di sabato e conteneva prodotti per piscine.