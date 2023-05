Maggiolata di Lucignano, carri fioriti nella perla della Valdichiana

Lucignano (Ar), 29 mag. (askanews) – Sfilano i carri interamente adorni di garofani. Un pubblico da record assiste alla 84esima edizione della Maggiolata di Lucignano, perla della Valdichiana e tra i borghi più belli d’Italia. Il tema di questa edizione, “Scenari del Settecento”, è stato ben rappresentato in tutte le sue forme, dai quattro rioni: Porta San Giusto ha fatto rivivere la nascita della Mongolfiera, “l’aerostato che incantò Veersailles”; Porta San Giovanni con “James Cook, verso i confini del mondo”, le scoperte geografiche; Porta Murata ha portato in scena il “Sotto…marino” mentre Via dell’Amore con il carro dal titolo “Illuminazione” ha rappresentato la cultura e le arti rivoluzionarie dell’Illuminismo. A fare da contorno alla manifestazione le bande e i gruppi folcloristici.

Soddisfazione da parte della sindaca Roberta Casini, che annuncia anche un appuntamento importante. “Siamo davvero orgogliosi di presentare di nuovo i nostri meravigliosi carri. Una comunità intera che si raccoglie intorno alla sua festa. Abbiamo anche annunciato il Festival dei Borghi più belli d’Italia, 8-9-10 settembre: Lucignano sarà teatro nazionale dei Borghi più belli d’Italia, saranno presenti i 350 borghi più belli del nostro Paese”.

La sfilata si ripeterà, per il gran finale, il primo giugno, quando si svolgerà la storica “Battaglia dei fiori” e la proclamazione del carro vincitore dell’edizione 2023 della Maggiolata lucignanese, con l’assegnazione del “Grifo d’oro”.