Magi (+Europa): il Manifesto di Ventotene resta più che mai vivo

Roma, 25 mar. (askanews) – “Al di là delle manipolazioni un po’ squallide che sono state fatte recentemente dal governo per coprire la mancanza di linea di politica estera sull’Europa, il messaggio centrale del Manifesto di Ventotene, cioè l’obiettivo politico della creazione degli Stati Uniti d’Europa, resta più che mai vivo, resta attuale ma soprattutto resta qualcosa per cui mobilitarsi e attivarsi politicamente. C’è da sperare che lo facciano i parlamenti nazionali e che lo faccia il Parlamento Europeo: è necessario che riprenda un cammino democratico per la costituzione degli Stati Uniti d’Europa”.

Così il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, a margine dell’iniziativa “Riappropriamoci del Manifesto di Ventotene”, organizzato dal Movimento Europeo, davanti alla targa dedicata ad Altiero Spinelli a Roma.