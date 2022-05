Magia di luce e acqua a Bressanone per il Water Light Festival

Bressanone, 2 mag. (askanews) – Bressanone magica grazie a luci e acqua. Ha preso il via e prosegue fino al 22 maggio il Water Light Festival. Per l’occasione il centro di Bressanone si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto. “Acqua è vita – Luce è arte” costituisce il tema centrale di questo Festival unico. Un’occasione per scoprire la storia, il suo cuore antico della città dell’Alto Adige e la scelta di coniugare sostenibilità e natura.

Tutte da ammirare le installazioni luminose, gli spettacoli presso le fonti d’acqua, gli interventi scultorei, i videomapping e proiezioni sui principali monumenti e palazzi.