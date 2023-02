MagicSplash, la nuova isola tropicale di Valmontone, a due passi da Roma

Il nuovo parco acquatico di 40mila metri quadrati offrirà diverse attrazioni per grandi e piccoli.

A Valmontone, nella città metropolitana di Roma, sarà inaugurato MagicSplash, il parco acquatico che affiancherà il parco divertimenti MagicLand.

Cos’è MagicSplash

MagicSplash sarà una vera isola tropicale di 40mila metri quadrati con 16mila piante tropicali, 10mila metri quadrati di spiaggia di sabbia bianca, la Playa del Sol, e 1.700 tra lettini e ombrelloni, per la maggior parte gratuiti per i visitatori.

All’interno del parco saranno presenti una hamburgheria, una pizzeria, una panineria, che offrirà anche insalate e poke, e un chiringuito. Il Bazar del Mar offrità la possibilità di comprare gli articoli da spiaggia desiderati.

Quali sono le attrazioni di MagicSplash

Tra le principali attrazioni ci saranno l’Onda del Caribe, una piscina con le onde di 2mila metri quadrati, e il Rio Cauto, un fiume di quasi 400 metri lineari, il più lungo del centro-sud Italia, in cui ci si potrà far trasportare dalla corrente in mezzo a una fitta vegetazione tropicale.

I bambini potranno divertirsi nella piscina di 1.000 metri quadrati Laguna Tiburon, nel playground acquatico El Castillo, o sui quattro scivoli acquatici di Cala Tortuga.

A Playa Paraiso, infine, si potrà noleggiare una delle sei cabanas in paglia, dotate di spiaggia privata, frigorifero, vasca idromassaggio, lettini e teli, che potranno ospitare fino a sei persone.

