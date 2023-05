Maglie: A.Fontana, 'grande tristezza per l'addio di una grande combattente'

Maglie: A.Fontana, 'grande tristezza per l'addio di una grande comb...

Milano, 23 mag. (Adnkronos) – "Apprendo con grande tristezza che oggi ci ha lasciato una grande professionista, Maria Giovanna Maglie. Una donna combattente sia nel lavoro, che nella vita: per raccontare la verità dei fatti e per vincere il male che l'aveva colpita. Purtroppo, a quest'ultimo ha dovuto soccombere". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda Maria Giovanna Maglie. "Non la dimenticherò mai -aggiunge Fontana-. Un abbraccio sincero ai suoi amici e parenti".