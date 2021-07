Maglie dell’Italia: dove ordinarle

Le magliette dell'Italia sono in tantissimi modelli adatti sia ad adulti che ai bambini da indossare per celebrare il trionfo agli Europei.

Gli Europei di calcio 2021 sono terminati con la vittoria della Nazionale Italiana che, in terra inglese, è riuscita a battere, ai rigori, la squadra dell’Inghilterra. Da quel momento, vi è una caccia alle maglie dell’Italia che tutti vogliono accaparrarsi per poter festeggiare e celebrare questo trionfo. Vediamo i vari modelli e dove comprarle.

Maglie dell’Italia

Un capo che è un vero e proprio simbolo e che moltissimi tifosi hanno indossato durante queste serate in cui hanno assistito alle partite della squadra italiana da casa oppure in piazza a festeggiare sino al trionfo con tantissimi tifosi che hanno celebrato e festeggiato la Nazionale. Le maglie dell’Italia sono sicuramente un simbolo di questi europei che resteranno nella storia per mantenere vivo il ricordo di quei momenti.

Un oggetto molto ricercato dai tifosi italiani che ci tengono a ricordare quei momenti magici ed emozionanti. Durante il prosieguo delle partite, la Nazionale Italiana ha indossato due maglie: la prima di colore azzurro che si ispira al Rinascimento Italiano e la seconda di colore bianco che ha al centro i colori della bandiera italiana, quindi il bianco, il rosso e il verde, il tricolore.

Le maglie dell’Italia stanno andando già a ruba ed è uno dei pezzi maggiormente pregiati. Una uniforme adottata da tutte le compagini sportive che rappresenta l’Italia in ambito internazionale. Inizialmente, la maglietta era di colore bianco per poi essere sostituita da quella azzurra nel gennaio del 1911 durante l’incontro calcistico tra l’Italia e la Nazionale dell’Ungheria.

Da quel momento, le maglie dell’Italia sono diventate un simbolo e un segnale che rappresenta la cultura sportiva e anche il tifo italiano da indossare ogni volta che gioca la Nazionale per essere più vicino agli azzurri e tifare per loro.

Maglie dell’Italia: modelli

Durante gli Europei che, quest’anno, anche per via del Covid, sono stati itineranti, le maglie dell’Italia sono state realizzate dal celebre marchio Puma che si è ispirata al tema del Rinascimento italiano. Ha deciso di optare per un modello innovativo e di grande impatto, oltre che molto elegante per richiamare uno dei periodi culturali e storici maggiormente floridi del nostro paese.

I modelli di maglie dell’Italia tra cui scegliere sono vari. La maglia Italia Home ha uno sguardo verso il passato, ma anche un design moderno. Si contraddistingue per motivi rinascimentali dalla grafica geometrica con colletto e bordini dal colore blu notte con delle bordature tricolore. Ha il logo della FIGC nella zona del cuore e il marchio Puma è di colore oro nella destra.

Vi sono poi le maglie dell’Italia Away di colore bianco con la scritta Italia e i colori della bandiera, oltre a presentare una grafica molto moderna. In questo modello, come nel precedente, vi è il logo FIGC e il marchio Puma. I dettagli sono blu navy e permettono di dare un tocco di eleganza in più. La Third è la terza maglia di colore verde ed è ispirata ai colori e tessuti del Rinascimento.

Il colore ricorda un po’ la giovane età di talenti e calciatori di cui è ricca la Nazionale Italiana. Tutte le maglie dell’Italia sfruttano la tecnologia di termoregolazione che ottimizza la gestione dell’umidità in modo da mantenere costante la temperatura corporea. Oltre alle maglie dell’Italia, è possibile anche indossare il set completo di pantaloncino in abbinamento.

Maglie dell’Italia Amazon

Per chi vuole comprare le maglie dell’Italia per avere un cimelio, sul sito di Amazon sono diverse le promozioni e gli sconti da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare una serie di informazioni. La classifica qui presente propone i tre migliori modelli di maglie dell’Italia con una breve descrizione tra quelle maggiormente apprezzate e desiderate dagli utenti del noto e-commerce.

1)Puma FIGC Away Shirt replica

Un modello unisex che è adatto si per i bambini che gli adulti. Un modello traspirante che permette di mantenere la pelle asciutta e confortevole. Realizzata in fibre riciclate in modo da ridurre l’impatto ambientale. Ha una chiusura pull on a maniche corte. Ha una vestibilità regolare e permette di mantenere a lungo il comfort. Presenta delle forme geometriche con il logo della FIGC e il simbolo del marchio Puma.

2)Italia 2021 calcio italiani la bandiera Nazionale

Una maglietta di colore scuro con la scritta Italia a caratteri bianchi per mostrare l’orgoglio e la fierezza di essere italiani. Una maglia in cotone e poliestere in tinta unita. Molto leggera e dal taglio classico con doppia cucitura e orlo inferiore. Disponibile in vari colori: blu navy, bianca, rossa, ecc. In vendita con lo sconto del 3%.

3)Puma FIGC Iconic

Il celebre marchio Puma ha realizzato questa maglia da uomo con girocollo e dalle maniche corte realizzata in cotone con il simbolo del logo e lo stemma della FIGC sul petto. Presenta pannelli a spina di pesce e ha un effetto retrò che conquista. Disponibile nei colori blu, azzurro e anche verde.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.