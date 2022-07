Magrini (Aifa): '2 anni faticosi hanno messo in evidenza qualità nostro Ssn'

Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) – Quelli della pandemia "sono stati due anni molto faticosi, che ci hanno messo a confronto con altre realtà internazionali dimostrando la qualità intrinseca del nostro sistema Sanitario nazionale e della nostra capacità di risposta". Lo ha detto Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) nel corso di 'InnovaCtion, cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro', promosso da GlaxoSmithKline (GSK) nella sede di Verona, in occasione dei 90 anni di presenza nel nostro Paese.

"E' anche vero che gli italiani danno il meglio di se nell'eccezionalità. Ma vorrei superare questo stereotipo perché penso che chi si è dedicato a questa risposta, il sistema sanitario e i suoi operatori, ha una riconosciuta qualità". Per quanto riguarda i vaccini per gli adulti in generale, come quello contro l'herpes zoster, "sicuramente c'è bisogno di più informazione e cultura sul fatto che la vaccinazione non riguarda solo i bambini.

In questi due anni, comunque, abbiamo imparato l'esatto opposto: i vaccini hanno salvato tante vite tra gli anziani".