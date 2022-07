Mahmood, clamorosa gaffe con le fan al mare: cos’è successo

Mahmood si è reso protagonista di una terribile gaffe con due fan mentre si trovava in spiaggia.

Mahmood si sta godendo una meritata vacanza in Sardegna, dove sembra sia stato protagonista di una terribile gaffe.

Mahmood: la gaffe in Sardegna

Mahmood è stato protagonista di una terribile gaffe quando due sue fan gli hanno chiesto un selfie. Il cantante si trovava in acqua quando le due ragazze hanno provato gentilmente ad avvicinarlo, ma un istante dopo a Mahmood sarebbe caduto in acqua il telefono che una delle due gli aveva consegnato per scattare un selfie.

Le immagini dell’accaduto (riprese da un altro ragazzo) sono presto finite in rete e in una delle foto si vede Mahmood portare le mani alla bocca, visibilmente dispiaciuto per quanto accaduto.

Mahmood non ha commentato pubblicamente la vicenda, che nel frattempo sui social non ha mancato di scatenare l’ilarità generale dei fan.

La presunta lite con Blanco

Di recente Mahmood è stato al centro di un gossip riguardante una sua presunta lite con il collega Blanco, con cui ha trionfato al Festival di Sanremo. I due artisti hanno smentito il gossip sul loro conto attraverso alcuni messaggi via chat e in tanti si chiedono se riserveranno ulteriori sorprese in futuro.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i due continuano a mantenere il massimo riserbo sulle novità riguardanti la loro carriera.