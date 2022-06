Mahmood con il cappotto leopardato d’estate: è il divo delle sfilate a Parigi

Mahmood ha attirato l'attenzione generale alle sfilate di Parigi con un cappotto leopardato che anticipa le nuove tendenze.

Mahmood ha attirato l’attenzione su di sé alle sfilate di Parigi con un gilet in lana e cappotto leopardato.

Mahmood: il cappotto leopardato

Nonostante le temperature piuttosto elevate degli ultimi giorni Mahmood ha deciso di farsi notare a Parigi con un look caratterizzato da un gilet in maglia e un cappotto lungo e leopardato del brand AMI.

Il vincitore di Sanremo si è più volte fatto notare per i suoi look insoliti e sopra le righe e da molti è considerato una vera e propria icona della moda.

I suoi look sono curati dalla stylist Susanna Ausoni e in genere anticipano le nuove tendenze (che, a giudicare dal look Mahmmod, avranno a che fare proprio con i cappotti animalier a partire dal prossimo inverno). Mahmood ha abbinato il cappotto al gilet rosso fiamma e pantaloni neri a vita alta.

Ai piedi il cantante ha indossato gli anfibi. Il cantante ha attirato l’attenzione su di sé durante le sfilate di Parigi e in tanti non vedono l’ora di sapere quali altri look sfoggerà prossimamente.

La presunta lite con Blanco

Di recente si è vociferato che Mahmood avesse litigato con il collega e amico Blanco, ma i due hanno deciso di smentire pubblicamente la questione con alcuni post ironici sui social.