Mahmood e Blanco, lite in corso: “Non si sono rivolti neanche una parola”

Mahmood e Blanco hanno litigato? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo la loro esibizione al Radio Zeta Future Hits.

Secondo indiscrezioni ci sarebbe aria di tempesta tra Blanco e Mahmood, i due vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Blanco e Mahmood: la presunta lite

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Blanco e Mahmood avrebbero litigato: al Radio Zeta Future Hits, dove i due si sono esibiti nel loro successo, Brividi, sembra che non si siano rivolti neanche la parola prima di salire sul palco e inoltre i due sarebbero giunti all’evento in momenti diversi e a bordo di auto diverse.

Sulla questione al momento non vi sono state conferme da parte dei due artisti e i fan sperano di spaerne presto di più.

Blanco e Mahmood: il rapporto

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo i due avevano confessato alcuni retroscena sul loro rapporto e non avevano fatto segreto di aver già avuto delle discussioni in passato.

“Volete una cosa sul video musicale? Posso dirlo, io e lui abbiamo litigato.

Perché mi ricordo che volevo buttarmi nell’oceano, volevo proprio farlo e lui no. Quindi per questo abbiamo litigato. Un imprevisto? Prima di salire sul palco ci diamo un bacino tipo quello della buona notte della seria ‘dai andiamo spacchiamo’, ci vogliamo tanto bene ed è straordinario”, ha confessato Blanco che, in ogni caso, aveva rivelato di volere molto bene al suo collega. I due romperanno il silenzio in merito alla loro presunta lite?