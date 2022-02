Mahmood e Blanco tentano di evitare l’intervista di Alberto Matano, rispondono con una barzelletta

Mahmood e Blanco hanno tentato di evitare l’intervista di Alberto Matano e, raggiunti dall’inviata, hanno risposto alle domande con una barzelletta.

I vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco, si stanno destreggiando tra molteplici interviste ed eventi. In questo contesto, anche il conduttore de La Vita in diretta, Alberto Matano, ha tentato di intercettare il duo di artisti per porgere loro alcune domande, dando vita a un esito inaspettato.

Nel pomeriggio di mercoledì 9 febbraio, Alberto Matano ha tentato di intercettare Mahmood e Blanco per intervistarli. Nonostante i ripetuti tentativi dell’inviata di La Vita in diretta, Anna Maria Prina, i due neovincitori di Sanremo 2022hanno dapprima ignorato la giornalista e, in un secondo momento, hanno deciso di liquidare rapidamente il conduttore del programma in onda su Rai 1.

I due cantanti, arrivati a Roma per partecipare in qualità di ospiti nella trasmissione condotta da Amadeus I Soliti Ignoti, sono stati poi raggiunti per una seconda volta dall’inviata de La Vita in diretta. Il secondo tentativo della giornalista è riuscito ad attirare l’attenzione dei vincitori di Sanremo 2022, concludendosi in modo inaspettato. Avvicinato dall’inviata, infatti, Mahmood ha deciso di raccontare una barzelletta in diretta, esclamando: “Cosa fa un cammello in un budino? Attraversa il dessert”.

La dichiarazione rilasciata dal cantante è stata prontamente commentata in studio dal conduttore Alberto Matano che si è affrettato a scusare i due giovani artisti, alludendo alla stanchezza e allo stress cumulati durante la partecipazione al Festival di Sanremo e accresciuti dagli innumerevoli impegni scaturiti dalla loro vittoria.