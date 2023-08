Mahmood, il padre rompe il silenzio: non l’ha mai abbandonato

Il padre di Mahmood, Ahmed, ha rotto il silenzio sul rapporto che ha con il figlio. L’uomo sostiene di non aver mai abbandonato il pargolo e, ciliegina sulla torta, di aver sempre avuto un legame con lui.

Intervistato da Quotidiano Nazionale, il signor Ahmed Mahmoud ha voluto raccontare nei dettagli il rapporto con il figlio. Stando a quanto sostiene l’uomo, non l’ha abbandonato e il legame non si è mai interrotto. Il cantante di Soldi, invece, ha sempre raccontato di averlo visto l’ultima volta quando era soltanto un bambino. Il padre di Mahmood ha dichiarato:

“Non sapevo andasse a Sanremo e tantomeno che avessi ispirato le sue canzoni. Il rapporto non si è mai interrotto e non pensavo potesse parlare di abbandono”.

Il signor Ahmed ha raccontato di essersi separato dalla mamma di Mahmood quando lui era solo un bambino. Negli anni, però, si sono sempre frequentati, tanto che ha tante foto dei momenti vissuti insieme. Si sono visti anche prima della sua partecipazione al Festival di Sanremo. E’ per questo che ci è rimasto malissimo quando ha sentito i brani che il figlio gli ha dedicato. Ha dichiarato:

“Ci sono rimasto male quando ho sentito le sue canzoni. Non ho mai pensato ai soldi come dice. Ho sempre voluto parlare con lui”.

Il padre di Mahmood, tra l’altro, ha sottolineato che il figlio non gli ha mai parlato apertamente del suo malessere. L’ultima volta che si sono visti? Più di un anno fa, “ma sempre superficialmente“.

Deluso dal figlio, Ahmed ha una richiesta da fargli. E’ felice del suo successo, ma se davvero pensa di essere stato abbandonato pretende che cambi il suo cognome. Ha dichiarato:

“Sono orgoglioso e felice per il suo successo. (…) Se lui davvero pensa che io l’abbia abbandonato e non vuole avere più a che fare con me, vorrei che cambiasse il suo cognome: non più Mahmoud. Non pretendo che cambi il suo nome d’arte ma quello reale. (…) Sto valutando se rivolgermi a un legale”.