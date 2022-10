Mahmood lancia il crop top maschile: la foto con il corsetto da uomo e i jeans oversize

Su Instagram, Mahmood ha sfoggiato il crop top maschile postando una foto in cui indossa appunto un corsetto da uomo, abbinato a jeans oversize.

Mahmood ha postato una foto su Instagram in cui indossa il crop top maschile ossia il corsetto da uomo, abbinato a un paio di jeans oversize.

Mahmood lancia il crop top maschile

Il 2022 è stato e continua a essere un anno stellare per Mahmood.

Tutto è cominciato con la vittoria al Festival di Sanremo con Brividi, conquistata insieme a Blanco. Dopo il Festival, l’artista si è dedicato a un tour europeo che ha fatto sold-out in ogni tappa.

A ogni concerto, si è sempre mostrato come un’icona di stile libera e genderless, capace di non farsi schiacciare dalle etichette ma senza mai mettere in secondo piano il glamour. La sua attenzione per la moda lo ha spinto a partecipare alla Fashion Week, presenziando agli show dalle prime file dei front-row.

Intanto, nelle ultime ore, Mahmood ha sorpreso i fan con una nuova trovata ossia un look impossibile da non notare.

La foto con il corsetto da uomo e i jeans oversize

Dopo aver sperimentato completi con gonna e passamontagna, top trasparenti, jeans che cambiano forma o la pelliccia da yeti azzurra, Mahmood ha lanciato il crop top maschile. Il cantante, infatti, ha preso il classico corsetto tipico del guardaroba femminile e lo ha reso genderless.

L’indumento afferente alla collezione Diesel P/E 2023 è stato indossato nel backstage di un progetto lavorativo ed è stato mostrato in uno scatto postato su Instagram. Inoltre, il capo d’abbigliamento è stato abbinato a un paio di jeans oversize sui toni del nero.

Il corsetto indossato da Mahmood appare come una canotta trasparente e scollata, dotata di ricami e dettagli in denim sulle spalline. La particolarità dell’outfit, tuttavia, sta nell’abbottonatura con i gancetti frontali.

Che il cantante abbia lanciato un nuovo trend con il suo corsetto/body?