Mahmood lancia la t-shirt crop da uomo: nuovo trend per la moda maschile? I fan apprezzano.

Mahmood, prima di andare in scena con un concerto a dir poco spettacolare presso l’Alcatraz di Milano, ha lanciato sui social una nuova moda. Si tratta della t-shirt crop da uomo, con la sua immagine stilizzata stampata in bella vista.

Mahmood lancia la t-shirt crop da uomo

Fin dai suoi esordi nel mondo della musica, Mahmood ha dimostrato di essere, oltre che un bravo artista, anche un’icona di stile. I suoi look non sono mai lasciati al caso, ma studiati fin nei minimi dettagli. In occasione dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, ad esempio, ha optato per bermuda e giacche over total black. Il cantante ha uno stile particolare e sono molti i fan che prendono spunto dai suoi outfit.

Nelle ultime ore, Mahmood ha lanciato un nuovo capo che nei prossimi mesi potrebbe andare a ruba.

La t-shirt crop fa parte del merchandising di Ghettolimpo

La t-shirt crop sfoggiata da Mahmood sui social fa parte del merchandising che viene venduto ai concerti del Ghettolimpo. Si tratta di una maglietta a sfondo bianco, con al centro l’immagine stilizzata del cantante di colore rosa. Sul retro della maglia un bellissimo cuoricino.

A catturare l’attenzione dei fan, però, è il modello: la t-shirt lascia l’ombelico scoperto. Mahmood l’ha abbinata ad un paio di jeans a vita bassissima, che lasciano scoperto anche l’elastico delle mutande.

Quanto costa la t-shirt di Mahmood?

“Pensare che fra poco salirò sul palco dove ho visto i più bei concerti della mia vita mi fa uno strano effetto… Milano pronta?“, ha scritto Mahmood a didascalia delle immagini che mostrano la t-shirt.

Come già sottolineato, la maglietta fa parte del merchandising che viene venduto ai concerti del Ghettolimpo tour. Il prezzo? Soltanto 25 euro. Il capo andrà a ruba? Diventerà il trend della moda maschile? Straremo a vedere.