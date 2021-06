Mahmood rivela il suo pensiero sui Maneskin: le parole del cantante italo-egiziano

Mahmood ha svelato cosa pensa realmente dei Maneskin, divenuti la band più seguita dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest

Da quando i Maneskin hanno vinto l’Eurovision Song Contest, la band si trova ai vertici delle classifiche musicali di mezzo mondo. Prima dei giovanissimi interpreti di Zitti e buoni, alla popolare gara europea aveva partecipato anche Mahmood, sfiorando peraltro la vittoria.

Intervistato proprio poche ore fa per Il Fatto Quotidiano, il cantante ha dunque rivelato cosa pensa dei suoi colleghi.

since everyone’s suddenly obsessed with maneskin (deserved) i need y’all to give some attention to mahmood too! he’s so damn talented, he’s half arab (music heavily inspired by his origins) and part of the lgbtq pic.twitter.com/takZAsbg39

— caterina (@catemaximoff) June 12, 2021