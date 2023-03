Mai più abusi durante i casting: firmato un protocollo di regole

Roma, 16 mar. (askanews) – Niente più abusi durante i casting. Lo spettacolo italiano si unisce per firmare un protocollo che pone regole chiare da rispettare durante i provini, su luoghi, modalità, richieste di scene di nudo e di sesso. Al cinema Troisi di Roma si sono ritrovati i rappresentati dell’associazione dei direttori dei casting, degli agenti dello spettacolo, dei rappresentati degli artisti, di Amleta, l’associazione-osservatorio contro le molestie, e quella degli interpreti, UNITA, di cui Vittoria Puccini è presidente. Alla presentazione e alla firma de “Le regole del gioco” erano presenti alcuni suoi colleghi, come Valentina Lodovini, Carlotta Natoli, Paola Minaccioni, Francesco Scianna.

Puccini e Laura Muccino, presidente dell’Unione italiana casting directors, spiegano: “L’augurio è che domani non ci sia più bisogno di siglare questi protocolli, di stabilire delle regole per evitare che ci siano delle situazioni spiacevoli, e che le donne e gli uomini, gli interpreti di qualunque età, possano essere messi a disagio nel momento in cui fanno un provino o anche sul set. Finché ci sarà anche solo un caso, sporadico, una volta ogni due anni, varrà la pena continuare a farlo”.

“Ci sono tante persone che lavorano nel casting, che si improvvisano casting, che chiamano gli attori con lo specchietto delle allodole del casting e che se c’è un’attenzione, un focus di allerta, è un grande deterrente”.