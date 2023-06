Home > Askanews > Maiali in gabbia e galli da combattimento nella prigione di Bellavista Maiali in gabbia e galli da combattimento nella prigione di Bellavista

Roma, 17 giu. (askanews) – Due grossi maiali in gabbia e diversi galli da combattimento sono stati trovati dalla polizia e dai soldati durante una perquisizione nella prigione di Bellavista, località Santo Domingo, 80 chilometri dalla capitale Quito, in Ecuador, nota per le rivolte che dal 2021 hanno fatto registrare 420 detenuti morti. Sono stati rinvenuti “26 armi bianche, 16 dispositivi elettronici (probabilmente cellulari, ndr), 8 piani cottura, 12 galli da combattimento e due maiali” nel padiglione di massima sicurezza, ha precisato il carcere sul proprio profilo Twitter. Gli agenti avrebbero sfondato i muri per trovare gli oggetti proibiti, tra cui – scrive la stampa locale – liquori e stupefacenti.

