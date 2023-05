Mainieri (Valle del Crati): "Amazon business core nel 2023"

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "L'azienda ha iniziato a inserirsi nei canali online dal 2016-2017 ma i primi anni sono stati un po' esplorativi" il passo è cambiato invece "con la pandemia ha accelerato il processo di investimenti sui canali web". A raccontarlo è stato Fabiano Maineri, E-commerce & Marketplace Account Manager di Valle del Crati, raccontando l'approdo all'e-Commerce dell'azienda nell'ambito de "Le Giornate del Made in Italy", oggi alla Farnesina.

"Il digitale è stato un canale in più e i nostri canali web sono Amazon" insieme ad altri e "in questi primi mesi del 2023 solo Amazon è in crescita di circa il 38% e abbiamo la proiezione che quest'anno diventerà il business core dell'azienda" ha aggiunto Mainieri.