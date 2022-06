Maiorca, bimbo nord irlandese di 6 anni cade in piscina e affoga

Il bimbo, nord irlandese, era in vacanza con la famiglia in un hotel di Maiorca: i genitori lo perdono di vista mentre è in piscina e lui affoga.

Tragedia a Maiorca, dove un bimbo di soli sei anni affoga e muore a pochi metri dai genitori. Si trovavano in piscina vicino a Sant Llorenc des Cardassar.

Bimbo di sei anni morto affogato in piscina

I genitori lo hanno perso di vista per alcuni minuti, che purtroppo si sono rivelati fatali.

Un bambino irlandese di sei anni è caduto in una piscina ed è morto annegato. La tragedia è avvenuta ieri in un hotel a Maiorca, nella località di Sa Coma. Il piccolo si trovava in vacanza con la famiglia in una struttura che si trova a circa 20 minuti di auto dalla villa in cui si gira il famoso reality Love Island, vicino a Sant Llorenc des Cardassar.

I disperati tentativi di salvataggio

L’allarme è stato lanciato intorno alle 17.30 di ieri, domenica 5 giugno. Secondo le testimonianze locali, i genitori si sarebbero allontanati per una breve frazione di tempo, e una volta tornati lo avrebbero trovato nella piscina privo di vita. Purtroppo i tentativi di rianimarlo sul posto non hanno avuto successo.

Il precedente

Si tratta del secondo tragico indicente del genere in poco tempo che si verifica sulle spiagge spagnole, dopo che un bambino britannico è annegato circa due settimane fa in una piscina sulla Costa Blanca.

Freddie Joseph Briggs, la vittima, era morto nella piscina della casa dei genitori il 25 maggio, portando il consiglio locale a dichiarare tre giorni di lutto.