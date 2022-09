Maiorca, Elia Fiorio trovato morto dagli amici: aveva 24 anni

Dopo aver accusato mal di testa ed essere rimasto in albergo, Elia Fiorio è stato trovato morto dai suoi amici a Maiorca.

Tragedia a Maiorca, dove Elia Fiorio è stato trovato morto all’età di 24 anni dagli amici che poco prima l’avevano invitato ad andare con loro in spiaggia. Residente a Pianezze, comune in provincia di Vicenza, il giovane avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno di vacanza alle Baleari ma è stato stroncato da un malore improvviso.

Elia Fiorio morto a Maiorca

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo aveva rinunciato ad andare in spiaggia con la compagnia perché aveva mal di testa e bisogno di riposare. Quando però i suoi amici hanno fatto rientro nella camera d’albergo, il 24enne giaceva sul letto senza segni di vita. Hanno quindi lanciato l’allarme ai sanitari che, giunti sul posto con medici e infermieri, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

A stroncare Elia sarebbe stato un malore, ma la famiglia, sconvolta dal lutto e partita immediatamente per la Spagna, vuole avere risposte più precise.

Chi era

Benvoluto da tutti e impegnato in parrocchia e nel volontariato, il ragazzo faceva parte della società sportiva 6 Cesti Baskin di Nove. Trasferitosi da poco in questo comune, aveva trovato lavoro come commesso in un supermercato. Questo il ricordo dell’ex sindaco di Nove Chiara Luisetto: “Siamo tutti sconvolti.

Elia era davvero un bravo ragazzo, che si faceva voler bene, con tanti amici, impegnato su più fronti, con una famiglia fantastica a cui ora ci stringiamo per far sentire la nostra vicinanza”.