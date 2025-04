Malagola (FdI): priorità governo difesa settori strategici

Roma, 9 apr. (askanews) – “In questo periodo storico complesso che stiamo vivendo la strategia del governo Meloni è difendere gli interessi nazionali. La premier ha chiare le priorità: continuare a sostenere le politiche industriali nei settori strategici come energia, difesa e infrastrutture critiche”, lo ha detto questa mattina l’onorevole Lorenzo Malagola, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. E sul tema lavoro ha aggiunto: “Siamo orgogliosi dei risultati che abbiamo raggiunto sul fronte occupazionale, con il raggiungimento della soglia storica dei 24 mln di occupati, il record dell’occupazione femminile e i dati incoraggianti su quella giovanile. Risultati resi possibili anche dalle aziende che hanno continuato ad assumere e con contratti stabili”. E ha concluso: “In commissione Lavoro ci stiamo concentrando sulla riforma della Pubblica amministrazione, strategica per rendere lo stato più efficiente, e sulla gestione dell’Intelligenza artificiale nei posti di lavoro: questa è una rivoluzione che dobbiamo essere in grado di governare”.