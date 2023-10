Malaria: uccide 1 bimbo under 5 al minuto, Unicef firma accordo su nuovo vaccino

Roma, 12 ott.(Adnkronos Salute) - L'Unicef ha annunciato oggi un accordo per garantire la fornitura del secondo vaccino contro la malaria al mondo, l'R21/Matrix-M. L'accordo - commenta l'organizzazione per l'infanzia delle Nazioni Unite - rappresenta un'importante piet...

Roma, 12 ott.(Adnkronos Salute) – L'Unicef ha annunciato oggi un accordo per garantire la fornitura del secondo vaccino contro la malaria al mondo, l'R21/Matrix-M. L'accordo – commenta l'organizzazione per l'infanzia delle Nazioni Unite – rappresenta un'importante pietra miliare per soddisfare l'elevata richiesta di dosi di nuovi vaccini contro la malaria, una malattia che ancora uccide un bambino sotto i cinque anni ogni minuto. L'accordo a lungo termine, firmato con Serum Life Sciences per il periodo 2024-2028, è subordinato alla pre-qualificazione del vaccino da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità.

""È straziante e inaccettabile che quasi mezzo milione di bambini muoia ogni anno di malaria. Questo accordo è un passo fondamentale per proteggere un maggior numero di bambini da questa malattia mortale", ha dichiarato il Direttore della Supply Division dell'Unicef Leila Pakkala. In base all'accordo quadriennale – dettagliala nota – l'Unicef prevede di iniziare a fornire il vaccino R21/Matrix-M a metà del 2024 e di iniziare le vaccinazioni nello stesso periodo. Questo accordo si aggiunge al lavoro dell'Unicef per espandere l'accesso ai vaccini contro la malaria e integra il primo vaccino contro la malaria RTS,S, che rappresenta un punto di riferimento. L'inizio delle consegne di RTS,S è previsto per la fine del 2023.

I vaccini contro la malaria R21/Matrix-M e RTS,S sono il risultato di 35 anni di ricerca e sviluppo. Sono i primi vaccini sviluppati contro una malattia parassitaria – ricorda la nota – ed entrambi agiscono contro il Plasmodium falciparum, il parassita della malaria più letale a livello globale e il più diffuso in Africa. I vaccini rappresentano un'aggiunta fondamentale al pacchetto di misure per la lotta contro la malaria.