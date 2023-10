Malasanità in Gran Bretagna: donna, dopo anni di cure, scopre che non ha mai...

Ha dell’incredibile quanto accaduto in Gran Bretagna, una donna dopo anni di cure e interventi ha scoperto che in realtà non aveva in cancro.

La protagonista della storia è Megan Royle, 33enne britannica, che ha voluto raccontare quanto le è accaduto.

Il racconto della donna

Tutto ha avuto inizio nel 2019 quando Megan nota un neo sulla parte superiore del braccio che era aumentato di dimensioni ed era diventato pruriginoso.

La donna decide di recarsi presso il suo medico di famiglia che le consiglia una visita specialistica in ospedale. Qui, dopo una biopsia su un campione di tessuto, i medici le avevano comunicato la notizia: si trattava di un melanoma, un cancro della pelle.

Per la donna, all’epoca 29enne, ha avuto inizio un lungo calvario tra cicli pesanti di terapie, un intervento chirurgico e una corsa per farsi congelare gli ovuli, concluso due anni dopo con la rivelazione: non aveva mai avuto il cancro.

“Quando ti dicono che non hai un cancro pensi che l’emozione immediata sia di sollievo, e in un certo senso lo è stato, ma nel mio caso direi che le emozioni più grandi sono state di frustrazione e rabbia“, ha esordito così Megan nel suo racconto.

“Ho trascorso due anni credendo di avere un cancro, ho seguito tutte le cure e poi mi è stato detto che non c’era alcun cancro“, ha continuato la donna che ha ricevuto un risarcimento economico da due ospedali, infatti sono stati due i centri ospedalieri che le hanno dato la stessa diagnosi.

Sottoposta ad un intervento di escissione di tessuto

Megan è stata sottoposta ad un intervento di escissione di tessuto da ben 2 cm per rimuovere il presunto melanoma, seguito da nove cicli di trattamento antitumorale.

In seguito all’ultimo trattamento, alla donna è stato comunicato che non c’erano più segni della malattia. Megan pensava di essere guarita grazie alle cure ma, quando un nuovo centro specializzato ha analizzato la cartella clinica e le sue analisi, si è scoperto che in realtà non ha mai avuto il tumore: “Quando i medici mi hanno fatto sedere e mi hanno detto che non c’era mai stato alcun cancro mi ci è voluto un po’ per metabolizzarlo. Quando mi è stato detto per la prima volta che avevo un cancro e che avevo bisogno di un intervento chirurgico per rimuoverlo e di un trattamento che avrebbe potuto avere un impatto sulla mia fertilità, il mio approccio è stato semplicemente quello di dire ‘sì, facciamo quello che dobbiamo fare’ ma due anni dopo, quando ho scoperto la verità, sono stata molto male“, ha concluso la donna.

