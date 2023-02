Malata di tumore, 27enne muore dopo aver partorito

Giovane madre malata di tumore muore dopo aver partorito.

La donna ha perso la vita 6 giorni dopo il parto. La 27enne aveva scoperto di avere un tumore quando era già in gravidanza. La piccola appena nata sta bene.

Giovane donna muore dopo aver partorito

Il tragico episodio è accaduto a Napoli. La donna ha lasciato un’altra figlia di 4 anni e il marito Antonio. La perdita della giovane Nunzia ha provocato un enorme dolore nel quartiere di Miano.

I funerali si sono tenuti il 30 gennaio nella Parrocchia di Santa Maria, in piazza Marianella.

La vicenda della giovane madre ha commosso l’intera comunità napoletana. La famiglia e gli amici della donna sono stati devastati da questo grave lutto.

Leggi anche Donna 36enne muore per emorragia dopo aver partorito il secondogenito

Messaggi di solidarietà

In molti hanno espresso messaggi di solidarietà ai parenti della mamma sui social.

Un utente ha scritto: «Sto male e non voglio crederci. Tu che mi trattavi come fossi uno di famiglia sapendo il legame che ho con tuo marito che per me è un fratello. Che dio possa tenerti per mano e far in modo di farti stare vicino alle tue principesse con l’anima. Tu che sei la nostra famiglia, tu che sei sempre stata il nostro pilastro, te ne sei andata. Cresceremo le tue figlie proprio come facevi e volevi tu».

Ti potrebbe interessare anche Tragedia a Brindisi: 41enne muore dopo un parto gemellare