Malattia renale cronica, Girelli (Pd): Superare frammentazione

Roma, 29 dic. (askanews) – “L’intergruppo parlamentare sulla prevenzione e sugli stili di vita nasce da una chiara lettura di contesto: senza un investimento strutturale sulla prevenzione del rischio, il sistema non è sostenibile nel medio periodo”. Lo ha detto Gian Antonio Girelli (Pd), componente della Commissione Affari Sociali della Camera, intervenendo a The Watcher Talk Salute, il format di Urania TV.

Girelli evidenzia che “la sostenibilità delle cure passa da educazione, stili di vita e alimentazione, anche quando incidono fattori genetici. È utile individuare platee di popolazione su cui avviare programmi di screening, ma soprattutto serve una reale presa in carico del paziente, nella logica della medicina di prossimità”. Secondo il deputato, “è fondamentale comprendere ciò che ruota attorno alla patologia e superare la frammentazione organizzativa”. In questa prospettiva, “occorre liberare gli investimenti in prevenzione dai vincoli del Patto di Stabilità e superare l’attuale assetto dei 21 modelli sanitari territoriali, affinché le decisioni nazionali trovino un’applicazione coerente sui territori”. Girelli richiama infine il tema delle risorse umane: “L’investimento sul personale è centrale. Dalle difficoltà della medicina generale può nascere un’opportunità, costruendo un collegamento più solido tra medico di famiglia, specialisti e ospedale, a beneficio della continuità assistenziale”.