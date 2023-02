Malattie rare, Baruchello (Blueprint): occorre progettualità

Roma, 25 feb. (askanews) – “L’universo delle malattie rare è sfaccettato, per certi versi sfuggente. Ha molto bisogno di progettualità a valore aggiunto. UNIAMO le propone e noi, come Blueprint, siamo molto lieti di partecipare a questa partnership, nell’interesse del paziente, nell’interesse della consapevolezza della presenza di malattie che hanno un presidio farmacologico tutto da inventare. Questo è il nostro impegno: lavorare a fianco delle organizzazioni dei pazienti, a favore dei pazienti per trovare delle terapie che possano essere una risposta al loro bisogno”.

Lo afferma Giacomo Baruchello, General Manager Sud Europa di Blueprint, a sostegno della campagna di UNIAMO per la Giornata Mondiale delle Malattie Rare che si celebra il 28 febbraio.