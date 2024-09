Malattie rare, Bellucci: "Giornata della Sla per dare contributo alla ricerca"

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Le associazioni sono fondamentali per non far sentire le persone sole: nessuno deve sentirsi solo, nessuno deve rimanere indietro". Così Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle politiche sociali in occasione dell'illuminazione in verd...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Le associazioni sono fondamentali per non far sentire le persone sole: nessuno deve sentirsi solo, nessuno deve rimanere indietro". Così Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle politiche sociali in occasione dell'illuminazione in verde di Palazzo Chigi e di altri monumenti e Comuni per la Giornata nazionale della Sla, sclerosi laterale amiotrofica, che si celebra, su iniziativa di Aisla, il 14 e 15 settembre.

"Questi due giorni sono un modo per dire a tutti di dare un contributo alla ricerca perché è quello che può davvero cambiare l'esistenza delle persone che oggi stanno soffrendo di Sla, ma anche quelle che domani potranno essere colpite da questa patologia e magari avere più speranze per vivere una vita dignitosa e un'esistenza all'insegna di una solidarietà che fa sì che le persone si uniscano tutte insieme”, conclude.