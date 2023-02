Malattie rare, Mazzanti (Horizon): i pazienti al primo posto

Roma, 24 feb. (askanews) – “Horizon Therapeutics è una azienda biotecnologica globale focalizzata sulla ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di soluzione terapeutiche altamente innovative che rispondono alle esigenze più critiche delle persone affette da malattie rare, autoimmuni e infiammatorie acute. In Horizon mettiamo i pazienti al primo posto, lo facciamo applicando la competenza scientifica per rispondere ai loro bisogni insoddisfatti cercando di migliorarne la qualità di vita in modo sostanziale”: lo spiega ad askanews Nicola Mazzanti, Commercial and Market Access Director – Italy di Horizon Therapeutics, sostenendo la campagna di UNIAMO per la Giornata Mondiale delle Malattie Rare che si celebra il 28 febbraio.

“La nostra ricerca – sottolinea – è guidata inoltre dalla storia del nostro Ceo che convive lui stesso con una malattia rara. Purtroppo però sappiamo che per la loro stessa natura, le malattie rare sono spesso sottodiagnosticate o diagnosticate tardivamente, con conseguenze gravi e spesso irreversibili per il paziente. Siamo dunque particolarmente onorati di poter sostenere la campagna informativa di UNIAMO per la Giornata Mondiale delle Malattie Rare, che è un momento importante, che catalizza attenzione e ci auguriamo possa sensibilizzare ancora di più sull’importanza della diagnosi precoce e sulla necessità di rendere l’innovazione accessibile ai pazienti in modo equo”, conclude.