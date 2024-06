Malattie rare, Mennini: garantire subito accesso a cure migliori

Roma, 6 giu. (askanews) – “Sappiamo molto bene che tutti gli studi hanno dimostrato che le malattie rare vanno diagnosticate precocemente e bisogna subito garantire un accesso alle cure migliori a questi pazienti. Per migliorare, da una parte, la loro qualità di vita, che è l’obiettivo fondamentale, ma dall’altra parte anche per ridurre l’impatto sui costi a carico del Sistema sanitario, che però sono molto più bassi rispetto ai costi indiretti e ai costi a carico delle famiglie, che sono notevolmente superiori. Recenti studi ci dicono che, per quanto riguarda le malattie rare, i costi indiretti a carico delle famiglie rappresentano circa il 75%-80% dei costi totali delle malattie rare. Questo è quindi il percorso che è stato intrapreso dall’attuale Ministero”. Lo ha detto Francesco Saverio Mennini, Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute, a margine dell’evento “Da Planetary Health a Health Equity nelle malattie rare”, promosso dalla Fondazione Mesit con il contributo non condizionante di Sobi.