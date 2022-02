Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "28febbraio: Palazzo Chigi si tinge di verde, rosa e azzurro, i colori della campagna 'Accendiamo le luci sulle #MalattieRare' in occasione del #RareDiseaseDay2022 promossa in Italia da @uniamofimronlus". E' quanto si legge in un tweet di Palazzo Chigi, accompagnato dalla foto della sede del governo illuminata per l'occasione.